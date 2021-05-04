Защитник СК Днепр-1 Владислав Дубинчак в ближайшее время, похоже, сменит Днепр на Киев.

22-летний украинец, выступающий за днепрян на правах аренды из Динамо, вернется в расположение "бело-синих" по завершении текущего сезона, утверждает SportArena.

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По информации источника, Мирча Луческу был приятно удивлен выступлениями Дубинчака в СК Днепр-1, а потому готов наигрывать его в составе главной команды киевлян уже в игровой кампании 2021/22. В текущем сезоне Владислав сыграл за "спортклубовцев" 23 матча, в которых отметился тремя ассистами.

К слову, Дубинчак является воспитанником Динамо. Кроме "черно-желтых", успел поиграть за киевский Арсенал и львовские Карпаты на правах аренды. Также регулярно вызывается в молодежку сборной Украины.

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