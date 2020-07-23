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Луческу вчера прилетел в Киев, – СМИ

09:46 - Читати українською
Луческу вчера прилетел в Киев, – СМИ
Мирча Луческу / Фото из открытых источников

Назначение Мирчи Луческу главным тренером Динамо приобретает реальные очертания.

Вчера (22 июля) вечером 74-летний румын прилетел внеплановым чартерным рейсом Бухарест – Киев на частном самолете, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Цель визита Луческу не уточняется, однако вчера сразу несколько источников подтвердили возможность назначения экс-тренера Шахтера в Динамо. Ожидается, что киевский гранд объявит имя нового наставника до начала сборов, то есть до 30 июля.

Напомним, Луческу находится в отпуске с февраля прошлого года, когда был уволен из сборной Турции.

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