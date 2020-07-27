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"Луческу вбил клин между командой и фанатами Динамо", – ультрас киевлян готовят "теплый" прием новому тренеру

27 июля 22:36 - Читати українською
"Луческу вбил клин между командой и фанатами Динамо", – ультрас киевлян готовят "теплый" прием новому тренеру
Фанаты Динамо / Фото 24 канал

Активные болельщики Динамо пообещали новоиспеченному наставнику киевлян Мирчи Луческу тяжелые условия работы в столице.

"Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл относительно возможного сотрудничества Динамо и Мирчи Луческу.

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Мирча, вы все правильно поняли: нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник 28 июля может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только "теплый" прием, но и сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере.

Киев никогда не будет для вас таким же приветливым как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и россия – это одна страна. Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений.

До выхода команды из отпуска у вас еще есть шанс сделать правильный выбор и спокойно отдыхать. Так же есть такой шанс и у руководства Динамо", – говорится в заявлении WBC Ультрас Динамо в Facebook.

Напомним, фанаты столичного клуба осудили назначение Мирчи Луческу в Динамо из-за его прошлого в Шахтере и резкие заявления о "бело-синих".

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Сьогоднішній день подарував нам промінь надії на здоровий глузд щодо можливої співпраці "Динамо" і Мірчі Луческу....

Опубліковано WBC Ультрас Динамо Понеділок, 27 липня 2020 р.
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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу ультрас футбольные фанаты
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