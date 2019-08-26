Луческу: В мире после 19 лет молодые игроки растут, а в Украине идут на спад

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу поделился своим мнением о хавбеке "горняков" Викторе Коваленко.

"Когда-то говорил, что Коваленко может стать лучше игроком, чем Шевченко. Исходя из того, как он стартовал, как выступал в молодежной Лиге чемпионов.

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Очень талантливый футболист, но потом как-то сник. Связываю это с проблемами с психологией, типичными для украинских футболистов. Если в мире после 19 лет молодежь растет как профессионалы, в Украине этот профессионализм идет на спад.

Не думаю, что это проблема денег. Скорее обучения и футбольного образования. Уверен, он вырастет", – сказал Мирча Луческу в программе "Профутбол".

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