"Сами себе осложнили этот матч. Забили быстрый гол. Могли бы еще 2-3 забить и тогда было бы по другому. А так мы не использовали свои шансы, почувствовали что легко дается игра, расслабилась. Соперник наоборот поймал кураж, закрыл все зоны наши в атаке и очень хорошо оборонялся. Вратарь соперника сыграл очень хорошо. Во втором тайме чувствовалась накопившаяся за много игр усталость.

Динамо – Александрия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Доволен ли я формой своей команды накануне матча с Ференцварошем? Сложный график у всех, у многих команд в Европе. Не только у нас. Вы видите, как сложно даються многим игры в чемпионате после матчей в Лиге чемпионов. Самый свежий пример – Реал с Барселоной. График такой у всех, по-этому сложно не только нам.

Разочаровал ли меня выход Родригеса на позиции форварда? Я знаю, что он играл в Шерифе центральным нападающим. Я хотел посмотреть, каков он на этой позиции. И надо было дать отдохнуть Супряге. По этому я дал обоим по 45 минут.

Выход Гармаша... Это опытный игрок, который вышел на замену. Мы на него рассчитываем. Он пока не готов играть постоянно, поэтому все впереди.

Относительно Русина... Не могут все сразу играть – у нас большая конкруренция. И Беседин начал тренироваться. Я так готовлю игроков, чтобы каждый в любой момент мог выйти на поле и помочь. Это же касается и Бэлуцэ, который должен адаптироваться к этому чемпионату. Каждый ждет свою очередь, не могут все сразу выйти на поле. А когда команда выигрывает – сложно делать радикальные замены", – сказал Луческу в послематчевом интервью программе "ПроФутбол".

Напомним, Динамо минимально обыграло подопечных Владимира Шарана и возглавило турнирную таблицу УПЛ.

Динамо одолело Александрию голом на 50-й секунде и оторвалось на вершине УПЛ