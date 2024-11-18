Сегодня, 18 ноября, состоялось сразу несколько матчей в дивизионах C и D. Результаты и обзор встреч смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Лига наций 2024/25, 6-й тур

Дивизион C

Группа 2

Румыния – Кипр – 4:1

Голы: Бирлиджа, 2, Разван Марин, 42, 83, Хаджи, 80 – Питтас, 52

Косово – Литва – 1:0

Гол: Яшари, 5

Удаление: Яшари, 45+1 (Косово)

Группа 3

Люксембург – Северная Ирландия – 2:2

Голы: Корац, 72, Жерсон Родригес, 75 – Прайс, 19, Брэдли, 50

Болгария – Беларусь – 1:1

Голы: Панайотов, 13 – Мартынович, 70

Дивизион D

Лихтенштейн – Сан-Марино – 1:3

Голы: Зеле, 40 – Лаццари, 46, Нанни, 66, (пен.), Голинуччи, 77

У группе 2 дивизиона C Лиги наций все завершилось без изменений в турнирной таблице. Сборная Румынии, которую возглавляет Мирча Луческу, обыграла Кипр. Уже на 2-й минуте Бирлиджа открыл счет в игре, а перед завершением первого тайма он же ассистировал Развану Марину. Кипр отквитал один мяч усилиями Питтаса, но на большее не сподобился.

Косово же минимально одолело Литву. Здесь главным действующим героем стал Мухаррем Яшари, выступающий за черкасский ЛНЗ. Уже на 5-й минуте полузащитник получил передачу от Мурики на левом краю штрафной и пробил мимо вратаря. А уже на 45+1 минуте Яшари был удален за отчаянный прыжок в ноги сопернику. Игра так и завершилась со счетом 1:0, но судьба группы еще не определена – Румыния и Косово до сих пор не доиграли свою очную встречу.

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У группе 3 не обошлось без головокружительной развязки. Сначала Болгария и Беларусь разошлись миром. Панайотов еще на 13-й минуте вывел болгар вперед, но удержать победный счет не получилось – Мартынович во второй половине спас белорусов от поражения.

В параллельной встрече Люксембург совершил фантастический камбэк против Северной Ирландии. Британцы повели в счете на 19-й минуте благодаря голу Прайса, а на старте второй половины защитник Ливерпуля Конор Брэдли удвоил преимущество. Люксембург умудрился за 3 минуты перевернуть игру: на 72-й Корац сократил отставание, а через 3 минуты Жерсон Родригес сравнял счет. В итоге, игра так и завершилась – 2:2.

А в дивизионе D произошло историческое событие: Сан-Марино совершило камбэк против Лихтенштейна и вырвалось в лидеры группы 1. Лихтенштейн повел в счете на 40-й минуте благодаря голу Зеле, но второй тайм начался с гола Лаццари – 1:1. На 66-й минуте Нанни реализовал пенальти, а Алессандро Голинуччи на 77-й поставил победную точку – 1:3. Эта победа позволила Сан-Марино подняться на первое место в группе, набрать 7 очков и опередить Гибралтар с 6 пунктами.

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