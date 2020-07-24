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Луческу в Динамо будет получать на миллион евро меньше, чем требовал раньше – СМИ назвал новые данные о зарплате тренера

10:46 - Читати українською
Луческу в Динамо будет получать на миллион евро меньше, чем требовал раньше – СМИ назвал новые данные о зарплате тренера
Мирча Луческу / ФК Динамо

Новоиспеченный наставник Динамо серьезно пополнит семейный бюджет за период работы в Киеве.

Напомним, Луческу стал главным тренером Динамо 23 июля. Контракт с румынским специалистом рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

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Во время переговоров 74-летний Луческу требовал у Суркиса зарплату 4 млн евро за сезон. Правда, позже все же уменьшил аппетиты – зарплата румына в Динамо будет составлять 3 млн ежегодно. Кроме указанной суммы, контракт предусматривает и премиальные. За выход в групповой турнир Лиги чемпионов тренер получит еще 500 тысяч евро. Такая же сумма поступит на его счет в случае победы в УПЛ, информирует Meta-ratings.

Зарплата Александра Спиридона, который станет ассистентом Мирчи, составит 500 тысяч евро в год. Заметим, шо после подписания контракта Луческу с Динамо СМИ обнародовали несколько иные суммы.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Мирча Мирча Луческу футбольные финансы Александр Александр Спиридон,
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