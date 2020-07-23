Луческу уже осмотрел базу Динамо – киевляне изначально рассматривали только двух специалистов, – Бурбас

"Никакого Муслина, Бьелицы, Максимова даже близко не было в списках кандидатов. Отвлекающие имена, не больше.

Бьелица, которого сватают в Динамо, отклонил щедрое предложение из Европы

С начала Динамо было сфокусировано на Реброве и Луческу. Преимущество второго – отсутствие контрактных обязательств. Мистер действительно в Киеве и уже осмотрел базу в Конча-Заспе", – написал Бурбас в Twitter.

Напомним, Сергей Ребров сейчас проходит летние сборы с Ференцварошем, с которым связан контрактом до 2023 года. Мирча Луческу находится в отпуске с февраля 2019-го, когда был уволен со сборной Турции.

"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко