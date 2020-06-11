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Луческу убедил Фенербахче выбрать Реброва следующим тренером, – СМИ

11:10 95 Читати українською
Луческу убедил Фенербахче выбрать Реброва следующим тренером, – СМИ
Луческу и Ребров / Сайт Динамо

Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу мог непосредственно повлиять на будущее Сергея Реброва.

Президент Фенербахче Али Коч обращался к румуну за консультацией по новому тренеру, утверждает Fotospor.

Ребров выходил на экс-игроков Динамо в Турции по Фенербахче, – СМИ

Руководство "канареек" отдало преимущество Реброву среди всех кандидатов, однако президент хотел получить дополнительную информацию. Коч обратился к Мирче Луческу, который хорошо знает украинского специалиста по личным противостояниями с Динамо в чемпионате Украины. Экс-тренер Шахтера заверил, что Ребров является достойным претендентом и может вернуть Фенербахче на ведущие позиции в Турции.

Напомним, контракт украинского тренера с Ференцварошем рассчитан до 30 июня 2023, команда имеет отличные шансы добыть второй титул чемпиона Венгрии подряд.

Ребров согласен стать главным тренером Фенербахче – турецкий СМИ утверждает, что украинец согласился на ряд неудобств

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Теги
Фенербахче Фенербахче Турция Сергей Ребров Сергей Ребров Мирча Луческу Мирча Луческу Украинцы за рубежом
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