"Как мне удалось достичь этого с Динамо? Я даже не думал об этом, не знаю, что сказать... Начало у нас был очень тяжелыи, и тогда я думал не о выступлениях, а о восстановлении команды с такими традициями.

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Было крайне сложно, на меня свалилась огромная ответственность – нужно было вывести команду в групповой этап Лиги чемпионов. На тот момент это было важнее трофеев, которые пришли к нам позже. Это стало основой, благодаря которой мы начали работу и над другими достижениями. Хорошо, что мы сразу выиграли Суперкубок Украины, ведь был бардак.

Прежде всего, конечно, я хотел вернуться в футбол, вернуться в соревнования с серьезным соперничеством. Я хотел проверить себя, понять, где сейчас нахожусь, что еще есть во мне – какие амбиции, мотивация, энтузиазм. И я сделал правильный выбор. Я провел на базе клуба около 8 месяцев, но не почувствовал этого, потому что активность была очень большой. Я не почувствовал, как это время прошло. Хорошо, что у меня еще есть энергия и энтузиазм. У меня нет причин уходить на пенсию.

Надеюсь, ситуация с отношением болельщиков изменится, ведь так продолжаться не может. Но у меня не было никаких проблем с этим, ведь было много работы, во время которой я не чувствовал никакого давления. Я сидел на базе и готовился к тренировкам. Мне нравится работать! Если вы ничего не делаете, то заболеете. А у меня сейчас 11 игроков в национальной сборной, что очень радует", – сказал Луческу в комментарии ProSport.

Напомним, в первый же сезон Луческу оформил с Динамо требл: киевляне выиграли золотые медали УПЛ и завоевали Кубок и Суперкубок Украины.

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