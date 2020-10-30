Бывший форвард Шахтера и сборной Румынии Чиприан Марика не ожидал, что киевское Динамо упустит победу в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Ференцвароша (2:2).

"Я удивлен, что Мирча Луческу, настолько сообразительный человек в такие моменты, потерял с Динамо столь драгоценные очки. Трудно представить, что привело к такому результату, но у его команды был сложный матч.

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Мирча обычно спокоен, когда футболисты интерпретируют игру так, как он им сказал, но не дай Бог вам увидеть, как Луческу нервничает! Он умеет вернуть в реальность, когда видит, что футболисты теряют бдительность. У Мирчи есть темперамент!

Когда он чувствует, что игроки спят, он становится агрессивным, и это дает результат. В свое время Разван Рац испытал это на собственной шкуре, но он неправильно отреагировал на это, и Луческу разозлился еще больше!" – цитирует Марику digisport.ro.

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