В начале марта центр спортивных исследований CIES обнародовал рейтинг старейших тренеров профессиональных футбольных команд.

"Не стоит приравнивать их к Путину": Луческу объяснил, почему не поддерживает дисквалификацию российских спортсменов

В то время лидером с показателем 80,7 лет был Роже Лемерр, который приводил сборную Франции к победе на Евро-2000. Впрочем, 6 марта тунисский Этуаль дю Сахель уволил мегаопытного француза, и Луческу (76,6 лет) вырвался на первое место. В тройку лидеров также входят босниец Любомир Петрович (74,8) и англичанин Рой Хожсон (74,6).

Напомним, контракт Луческу с Динамо рассчитан до лета 2024 года, однако сейчас румын был вынужден покинуть Украину из-за вторжения России.

"Сам би взяв автомат": Йожеф Сабо після операції – про героїв ЗСУ, російських фашистів і відмову евакуюватися в Угорщину