Луческу стал самым возрастным действующим тренером мира

Мирча Луческу только недавно подписал контракт с Динамо, но уже успел возглавить один из рейтингов.

Румынский специалист возглавил рейтинг самых возрастных наставников мира, которые продолжают работать, сообщает ТК Футбол.

Луческу требует вернуть Супрягу в Динамо

29 июля Мистеру исполнится 75 лет. До возвращения Луческу в тренерское кресло, самым возрастным тренером был рулевой сборной Албании Эдоардо Рея, который 10 октября также будет праздновать свое 75-летие.

Напомним, Мирча Луческу подписал контракт с Динамо на 2 года с возможностью пролонгации еще на год. Новый тренер "бело-синих" вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

Show must go on, або Чому прихід Луческу в Динамо – це прекрасно