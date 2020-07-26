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Луческу стал самым возрастным действующим тренером мира

00:05 - Читати українською
Луческу стал самым возрастным действующим тренером мира
Мирча Луческу / Фото ФК Шахтер

Мирча Луческу только недавно подписал контракт с Динамо, но уже успел возглавить один из рейтингов.

Румынский специалист возглавил рейтинг самых возрастных наставников мира, которые продолжают работать, сообщает ТК Футбол.

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29 июля Мистеру исполнится 75 лет. До возвращения Луческу в тренерское кресло, самым возрастным тренером был рулевой сборной Албании Эдоардо Рея, который 10 октября также будет праздновать свое 75-летие.

Напомним, Мирча Луческу подписал контракт с Динамо на 2 года с возможностью пролонгации еще на год. Новый тренер "бело-синих" вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев
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