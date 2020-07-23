Трабзонспор также хочет пригласить Луческу на пост главного тренера

Трабзонспор собирается пригласить 74-летнего румына, информирует Fanatik.

Луческу уже осмотрел базу Динамо – киевляне изначально рассматривали только двух специалистов, – Бурбас

Руководство турецкого клуба провело совещание, на котором одобрило кандидатуру экс-тренера Шахтера. Ожидается, что в ближайшие дни начнутся переговоры, и если они будут успешными, то Луческу возглавит команду со следующего сезона. Специалист уже имел опыт работы с другими турецкими грандами – Галатасараем и Бешикташем.

Напомним, в течение последних дней пресса активно сватает Луческу в киевское Динамо, которое ищет тренера после увольнения Алексея Михайличенко.

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