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Трабзонспор также хочет пригласить Луческу на пост главного тренера

11:37 - Читати українською
Трабзонспор также хочет пригласить Луческу на пост главного тренера
Мирча Луческу / Getty Images

Мирча Луческу пользуется серьезным спросом на рынке тренеров.

Трабзонспор собирается пригласить 74-летнего румына, информирует Fanatik.

Луческу уже осмотрел базу Динамо – киевляне изначально рассматривали только двух специалистов, – Бурбас

Руководство турецкого клуба провело совещание, на котором одобрило кандидатуру экс-тренера Шахтера. Ожидается, что в ближайшие дни начнутся переговоры, и если они будут успешными, то Луческу возглавит команду со следующего сезона. Специалист уже имел опыт работы с другими турецкими грандами – Галатасараем и Бешикташем.

Напомним, в течение последних дней пресса активно сватает Луческу в киевское Динамо, которое ищет тренера после увольнения Алексея Михайличенко.

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Трабзонспор Трабзонспор Турция Мирча Мирча Луческу
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