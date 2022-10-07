Накануне "бело-синие" встречались в 3 туре Лиги Европы с Ренном, которому уступили со счетом 1:2. Для 77-летнего румынского специалиста это был 250 матч в еврокубках.

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По этому показателю Луческу вышел на второе место, сравнявшись с бывшим тренером Арсенала Арсеном Венгером. Лидером в рейтинге гвардейцев европейских турниров остается легенда Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон – 269 поединков. Позади Мирчи остался наставник Реала Карло Анчелотти – 3-е место, 230 встреч.

Уже 13 октября коуч Динамо, скорее всего, выйдет на чистое второе место, ведь его подопечные будут противостоять в номинально домашнем матче Ренну в Польше.