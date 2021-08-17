Главный тренер Динамо Мирча Луческу не рассчитывает на Владимира Костевича. О ситуации с защитником рассказал журналист Игорь Цыганык.

"Насколько я понимаю, Луческу на сегодняшний день не видит Костевича в составе Динамо. У него был вариант перейти в СК Днепр-1. Почему этого не произошло, я не знаю.

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Костевич в свое время неплохо работал в Карпатах с Игорем Йовичевичем. В итоге в Днепр поехал Владислав Дубинчак", – резюмировал Цыганык в авторской программе на Youtube.

Напомним, 28-летний левый защитник перешел в Динамо из Леха прошлой осенью, но с тех пор не провел ни одного официального матча в бело-синей футболке из-за травм.

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