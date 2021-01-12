"Конечно, это очень трудно. Соревноваться с Шахтером – это как бороться с самим собой. Я сказал, что куда бы я ни пошел, то буду работать так, будто я работал там 100 лет. Мой сын Разван легче меняет места работы, а я – нет.

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Ваш сын говорил, что чувствовал, будто вы теряете себя как личность. Вас шокировало такое заявление?

Разван сказал правду, именно так я и чувствовал себя. Мне нужен успех, признание, все время быть в центре событий", – цитирует Луческу playsport.ro.

Напомним, Луческу, который стал легендой на тренерском мостике Шахтера, прошлым летом возглавил Динамо. Мирча уже обыграл "горняков" в матче за Суперкубок, а в УПЛ пока опережает свою бывшую команду на одно очко.

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