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Луческу согласовал назначение Вукоевича своим ассистентом в Динамо и рассматривает вариант с Гусевым, – СМИ

21:10 - Читати українською
Луческу согласовал назначение Вукоевича своим ассистентом в Динамо и рассматривает вариант с Гусевым, – СМИ
Огнен Вукоевич / ФК Динамо

Новоиспеченный наставник Динамо Мирча Луческу пополнит свой тренерский штаб не чужими людьми для киевского клуба.

Бывший полузащитник и селекционер Динамо Огнен Вукоевич станет ассистентом Мирчи Луческу, который на днях был представлен в статусе наставника "бело-синих". Румын уже согласовал назначение Вукоевича. Сейчас продолжаются переговоры с Федерацией футбола Хорватии, информирует Telegram канал Динамо Киев Inside.

Гусев войдет в тренерский штаб Луческу, – СМИ

Как известно, Вукоевич работает главным тренером сборной Хорватии U-20. А вот что касается Олега Гусева, которого тоже сватают в тренерский штаб Луческу, то это пока только вариант, убеждает источник.

"Вариант реальный, но пока не до конца решен. Окончательное решение будет на днях. Это будет сильным ходом, поскольку более эффективного коммуникатора с игроками сейчас попросту не существует. А задатки тренера имеются. Это факт", – отмечает Динамо Киев Inside.

Напомним, Луческу подписал контракт с Динамо на 2 года с опцией продления еще на сезон. Одним из ассистентов румына должен стать Александр Спиридон, который работал с ним в Шахтере.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Олег Олег Гусев Мирча Мирча Луческу Огнен Огнен Вукоевич
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