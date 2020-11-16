Луческу собрался покинуть Динамо зимой, – СМИ
16:19 - Читати українською
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу настроен покинуть столицу Украины ближайшей зимой.
Румынский специалист может покинуть Киев по личным причинам, утверждает Ziare.
Луческу помогает экс-игроку сборной Румынии, который оказался в реанимации
Из-за пандемии коронавируса Луческу впервые в тренерской карьере вынужден жить без своей жены Нелли рядом. 75-летний тренер в данный момент живет один на клубной базе. Если ситуация с COVID-19 не улучшится, то Луческу твердо намерен уйти из Динамо.
Правда, перед уходом из лагеря "бело-синих" опытный румын стремится обеспечить киевлянам еврокубковую весну и сохранить лидерство в УПЛ.
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