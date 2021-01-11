Луческу скучает за фанатами на трибунах
Главный тренер Динамо Мирча Луческу ожидает, что скоро футбол вернется к своему традиционному виду.
"Я бы очень хотел, чтобы болельщики вернулись на стадионы. Футбол без зрителей не такой зрелищный. Вижу, что команды из топ-чемпионатов приспособились к этому. Они проводят хорошие матчи, игроки выполняют свою работу.
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УЕФА заинтересован, чтобы матчи проходили со зрителями. Думаю, они позволят фанатам понемногу возвращаться на стадионы", – цитирует Луческу ProSport.ro.
Напомним, активные фаны киевского Динамо негативно воспринимают Мирчу Луческу на посту тренера "бело-синих", и неоднократно организовывали перфомансы против румынского специалиста из-за его предыдущего опыта в Шахтере.
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