"Я бы очень хотел, чтобы болельщики вернулись на стадионы. Футбол без зрителей не такой зрелищный. Вижу, что команды из топ-чемпионатов приспособились к этому. Они проводят хорошие матчи, игроки выполняют свою работу.

Луческу: На первой тренировке Динамо у меня было всего 8 игроков

УЕФА заинтересован, чтобы матчи проходили со зрителями. Думаю, они позволят фанатам понемногу возвращаться на стадионы", – цитирует Луческу ProSport.ro.

Напомним, активные фаны киевского Динамо негативно воспринимают Мирчу Луческу на посту тренера "бело-синих", и неоднократно организовывали перфомансы против румынского специалиста из-за его предыдущего опыта в Шахтере.

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