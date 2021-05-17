Журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы Цыганык Live заявил, что Мирча Луческу может остаться в Динамо дольше, чем предусматривает действующий контракт.

"Никаких проблем с его уходом нет – Луческу остается в Динамо, и у него хватает сил на эту работу. К нему в Киев приехала жена, и они здесь провели определенное время.

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Также у Луческу был разговор с президентом Динамо Игорем Суркисом, разговор с Григорием Суркисом. И после этого они еще раз встречались, согласовав все условия работы на следующий сезон. Насколько мне известно, руководство Динамо хочет продлить контракт Луческу еще на сезон (действующее соглашение рассчитано до лета 2022 – прим.). И, думаю, румынский специалист согласится на это.

Сейчас главная идея – подготовить тренировочную базу команды, где идет реконструкция двух полей. Это было пожелание Луческу. Заменят газон и на стадионе Динамо. Везде будут гибридные газоны, с лучшими возможностями для их использования", – сказал Цыганык.

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