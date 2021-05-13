"Впереди еще 4 игры и финал Кубка. Нельзя останавливаться, нужно шаг за шагом двигаться вперед. Потом дадим время отдохнуть. Сейчас нужно сконцентрироваться, тем более у нас плотный график – 15, 19, 22, 26, 30. Я уверен, что они это понимают. Вижу по их глазам. Думаю, все будет хорошо.

Вернидуб досрочно сделал Шериф чемпионом Молдовы с рекордом

Мы отпразднуем, думаю, уже после Кубка. Тогда и посмотрим – есть, что праздновать или нет. Хорошие слова сказал Мирча Луческу, тренер Динамо. Они стали чемпионами за три тура до конца. Он тогда сказал: "Чемпионство – это когда ты попадаешь в историю клуба, как футболист и тренер. Выигрываешь Кубок и Суперкубок – это уже история страны". Поэтому мне хотелось бы, чтобы игроки это понимали и шли только вперед.

Мы уже оформили рекорд, ведь до этого Шериф не забивал 100 мячей. Это уже рекорд. Знаю, что в Молдове Зимбру отличился 112 мячами. Мы забили 104. Какой солдат не мечтает стать генералом? Я ребятам сказал, что если есть шанс, то им нужно воспользоваться. Как оно будет, посмотрим уже в конце.

Только огромное спасибо сказал игрокам в раздевалке. Они вышли и с первых минут было видно, что была заряженность. Они выполнили все, что мы просили. Быстрый гол, плюс высокий прессинг. Не дали ничего сделать сопернику. Я рад за ребят, и надо только так играть. Надеюсь, если мы усилим несколько позиций, то все будет зависеть от нас, плюс правильная подготовка", – цитирует Вернидуба официальный сайт Шерифа.

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