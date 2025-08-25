– У тебя есть обида на Мирчу Луческу, что ты при нем где-то меньше стал играть?

– Как таковой обиды нет, потому что тогда, когда он пришел, он сделал состав и все выигрывали почти. И попали в Лигу чемпионов, и выиграли чемпионат Украины.

У меня только была одна, ну, как не обида, а непонятная ситуация, когда я перешел в Легию на правах аренды Я мог там остаться, но он, как говорят, сказал мне возвращаться, чтобы приехал на сборы. И я приехал, и потом, я слышал, что Луческу сказал: "Лучше бы он остался там".

Представь себе, он сам хотел, чтобы я приехал, играл на сборах, а потом сказал, что лучше бы остался там, – рассказал Артем Шабанов в подкасте Дениса Бойко.

Напомним, что сезон 2024/25 Шабанов провел в составе Александрии, с которой занял второе место в чемпионате. Этим летом 33-летний защитник перешел в Металлист 1925.

