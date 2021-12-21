Мирча Луческу может продолжить помогать родному клубу. Весной бухарестское Динамо провело товарищеский матч с киевскими "одноклубниками", продав на игру 30 тысяч виртуальных билетов.

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"Я разговаривал с Мирчей о сотрудничестве между клубами. Он сказал, что готов помочь, поскольку у него очень большая команда. Для меня было бы хорошо, если бы мы смогли взять одного-двух игроков", – цитирует Редника fanatik.ro.

Клуб из столицы Румынии переживает непростые времена. Кроме тяжелого финансового положения, неудачны и дела непосредственно на футбольном поле, ведь бухарестское Динамо занимает предпоследнее место в чемпионате.

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