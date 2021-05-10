Форвард Владислав Ванат поделился эмоциями от дебюта за основную команду "бело-синих", который стал настоящим сюрпризом для него.

"Эмоции, конечно, положительные. И впечатления – яркие. Сразу чувствуется другой уровень, сопротивление на поле от соперников гораздо больше, чем когда играешь за дубль или U-19.

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Просто хотел максимально помочь команде, которая и так уже выигрывала со счетом 3:0. Слава Богу, все закончилось успешно, счет сохранился, и мой дебют пришелся на победный матч. Ребята поздравили всей командой. И даже персонал. Пожелали не останавливаться и продолжать работать, двигаться в том же направлении.

Заранее не знал, что дебютирую. Обрадовался, когда попал в заявку команды (третий раз за сезон – прим.). И так получилось, что дебютировал уже в этом сезоне", – цитирует Ваната официальный сайт киевлян.

Заметим, что в матче с Колосом (3:0) 19-летний бомбардир сыграл 9 минут за основу киевлян. Владислав Ванат является воспитанником "бело-синих", с ним клуб недавно подписал новый долгосрочный контракт.

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