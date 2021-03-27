Главный тренер Динамо Мирча Луческу даже свой отдых связывает с футболом.

Сборная Румынии получила мощную поддержку на матч квалфикации к ЧМ-2022 против Северной Македонии, сообщает PlaySport.ro.

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Поддержать свою национальную команду собрались легенды румынского футбола, среди которых и был наставник киевского Динамо Мирча Луческу. Звездная компания собралась в одном из бухарестских ресторанов.

Уже 28-го марта на румын ожидает экзамен в поединке с фаворитом группы J – сборной Германии.

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