Луческу с товарищами собрался в ресторане Бухареста, чтобы поболеть за Румынию – яркое фото
06:00 - Читати українською
Главный тренер Динамо Мирча Луческу даже свой отдых связывает с футболом.
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Сборная Румынии получила мощную поддержку на матч квалфикации к ЧМ-2022 против Северной Македонии, сообщает PlaySport.ro.
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Поддержать свою национальную команду собрались легенды румынского футбола, среди которых и был наставник киевского Динамо Мирча Луческу. Звездная компания собралась в одном из бухарестских ресторанов.
Уже 28-го марта на румын ожидает экзамен в поединке с фаворитом группы J – сборной Германии.
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