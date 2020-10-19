"Каким он был в юные годы, когда играл за Брешию? Невероятный, зрелый. Зрелый, как сейчас. Я помню, как ехал в Виареджо, чтобы посмотреть матч, и я уехал домой в машине с ним. Мы успели поговорить два часа.

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Я понял, что это был очень уравновешенный парень. Кроме творческого игрока, он был тем, кто все организовал, что является еще одной ключевой чертой. Это очень помогло ему стать тем, кем он является сегодня, тренером замечательной команды, такой как Ювентус. Он называл меня маэстро? Это заставляет меня гордиться. Я должен его поблагодарить! Надеюсь, у него сложится замечательная карьера тренера", – приводит слова Луческу сайт УЕФА.

Напомним, уже во вторник Динамо будет принимать Ювентус в первом туре Лиги чемпионов, начало встречи в 19:55.

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