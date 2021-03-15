"Я не хочу забегать вперед. Перед нами стоят задачи, к которым мы движемся. Их я озвучил вам. Говорить о летней трансферной кампании я не могу. Зимой многое зависело от Мистера. Селекционная группа предлагала определенное количество футболистов, которых просматривал главный тренер, и принял для себя решение, что если и делать трансферы, то делать их летом. Спокойно, решать по каждому футболисту индивидуально, подходит он команде или нет, в том числе по человеческим качествам. Именно поэтому о летних трансферах пока я не могу говорить.

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Вы говорите, что по нашим футболистам могут быть предложения, но сегодня таких нет. Не надо смотреть на то, что будет через три-четыре месяца. Тем более впереди чемпионат Европы. Наши игроки вызываются в национальную команду, надеюсь, там им удастся проявить себя, и в зависимости от того будем смотреть. Сейчас мы не можем говорить, кто уйдет или придет, сейчас нужно двигаться от матча к матчу. После игры с Вильярреалом главный тренер прямо в раздевалке сказал, чтобы забывали эту игру, поскольку впереди у нас важный матч в чемпионате Украины. Завершился матч с Зарей – уверен, в раздевалке прозвучали слова, что нас ждет важный поединок в Вильярреале. Вот так сегодня происходит", – сказал Суркис в программе Цыганык Live.

После 18-ти туров УПЛ Динамо лидирует в турнирной таблице, опережая Шахтер на 4 очка.

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