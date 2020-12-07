Луческу: Ребров может вернуться позже в Динамо главным тренером
Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился мыслями относительно возможного возвращения Сергея Реброва на пост наставника киевского клуба.
"Ребров – хороший тренер и человек. Я не играю против Реброва, а вывожу команду против Ференцвароша. Взял ли бы Сергея к себе ассистентом? Когда тренер добился успеха главным в хороших командах, как он может идти ассистентом?
Динамо – Ференцварош: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу, который ждет лидера и имеет вопросы к арбитрам в ЛЧ
У него будет свой путь. Он может вернуться позже в Динамо главным тренером или возглавить другой великий клуб", – отметил Луческу на пресс-конференции перед очной встречей в Лиге чемпионов.
Напомним, Сергей Станиславович возглавлял киевский клуб с 2014 по 2017 годы, дважды став чемпионом Украины и обладателем Кубка и еще один раз выигрывал Суперкубок страны. Сейчас Ребров возглавляет Ференцварош и претендует на путевку в Лигу Европы в случае положительного результата в матче с Динамо.
Мариуполь – Динамо: Киев ждет Реброва с тревогой – удалений мало, лучший бомбардир УПЛ, намеки Луческу 4 игрокам