"Ребров – хороший тренер и человек. Я не играю против Реброва, а вывожу команду против Ференцвароша. Взял ли бы Сергея к себе ассистентом? Когда тренер добился успеха главным в хороших командах, как он может идти ассистентом?

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У него будет свой путь. Он может вернуться позже в Динамо главным тренером или возглавить другой великий клуб", – отметил Луческу на пресс-конференции перед очной встречей в Лиге чемпионов.

Напомним, Сергей Станиславович возглавлял киевский клуб с 2014 по 2017 годы, дважды став чемпионом Украины и обладателем Кубка и еще один раз выигрывал Суперкубок страны. Сейчас Ребров возглавляет Ференцварош и претендует на путевку в Лигу Европы в случае положительного результата в матче с Динамо.

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