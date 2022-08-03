Польский журналист спросил наставника киевлян, что он думает о бегстве 21-летнего хавбека в Лех.

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"Он решил приехать сюда, воспользовавшись правилом ФИФА. Он мог остаться с нами, и я хотел этого, но сделал другой выбор. Так что у меня нет никаких мыслей относительно этой ситуации. Наверное, так будет лучше для его карьеры, но в следующем году он вернется назад. Он хороший игрок", – приводит слова Луческу пресс-служба Динамо.

Напомним, прошлый сезон Георгий начал в аренде в одесском Черноморце (15 матчей, 1 гол), а с началом войны перешел в польскую Вислу (7 матчей, 1 гол, 2 ассиста). 1 июля был арендован Лехом на год. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2025-го.

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