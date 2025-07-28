"Мы победили во внутреннем чемпионате, где команда не имела традиций, и в Европе (Кубок УЕФА – прим). Также мы выпустили много игроков, которые впоследствии зарекомендовали себя в высших лигах: Фернандиньо, Виллиан, Алекс Тейшейра, Фред, Дуглас Коста, Мхитарян, Мудрик", – сказал Луческу о периоде во главе Шахтера.

Защитник Динамо может перейти в Аякс – украинец должен заменить звезду сборной Нидерландов, которую торгует Челси

Также специалист рассказал, почему покинул киевское Динамо в 2023 году.

"Я принял предложение возглавить киевский клуб в 75 лет, и это подтверждает, что возраст никогда не был для меня обузой. Однако затем началась война, и стало невозможным играть в футбол так, как хотел этого я", – приводит слова Луческу Tuttosport.

Напомним, Мирча Луческу тренировал Шахтер в 2004-2016 гг. Во главе клуба специалист выиграл 22 трофея, в частности Кубок УЕФА в 2009 году. С 2020 по 2023 год Мирча Луческу тренировал киевское Динамо. Под руководством румынского наставника "бело-синие" выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Динамо разгромило Хамрун в первом матче квалификации Лиги чемпионов – Буяльский оформил гол + пас