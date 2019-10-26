Луческу рассказал о сложностях работы с бразильцами

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу вспомнил, сколько усилий ему пришлось приложить, чтобы справиться с проблемными бразильцами донецкого клуба.

"Я настаивал на дисциплине в клубе. Но не на армейской дисциплине, а на нормальном отношении к окружающим. В воспитании молодых бразильцев играла роль не только их техника обращения с мячом, но и культура общения.

Я учил их, как правильно общаться с другими, одеваться, развиваться вне футбола. Ребята, которые приходили в команду расти, показывали отличные результаты. Проблемы у нас были с Элано и Бернардом. На тот момент они дебютировали в сборной Бразилии и элементарно "поймали звезду". Они никого не уважали, опаздывали на тренировку.

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Трансфер Бернарда в Шахтер подавали как переход звезды, но за все время в клубе он ни разу вовремя не приехал на тренировку. Всегда был в своем смартфоне.

Еще Кастильо. У него были проблемы с воспитанием, хотя как игрок он меня полностью устраивал. Но результат на поле возможен только между людьми, у которых отличные отношения. Они должны смотреть в одном направлении и уважать друг друга.

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Бернард опаздывал, а Фред сначала путал личное с баловством. Ему не хватило еще двух лет в системе Шахтера, чтобы вырасти в первоклассного игрока. Даже не помню, сколько раз я выгонял Фреда с тренировок из-за баловства. С бразильцами было очень сложно.

Во время трансфера они чувствовали себя звездами, ведь стоили приличных денег. Я приложил титанические усилия, чтобы их воспитание соответствовало уровню первой команды. Но когда ты достигаешь своего, это невероятное чувство", – вспомнил Луческу работу с бразильцами в программе Вацко Light.

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