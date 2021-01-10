Главный тренер Динамо Мирча Луческу понимает, почему в его обойме находятся преимущественно молодые исполнители.

"Команда не изменилась, за последние 4-5 лет у Динамо были финансовые проблемы. Тогда они отказались от дорогих опытных игроков и легионеров, поэтому были вынуждены играть молодыми игроками из своей академии.

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Эти игроки все еще молоды, им нужен опыт и результаты на международном уровне", – цитирует Луческу ProSport.ro.

Напомним, румынский специалист возглавил киевлян летом, заменив Алексея Михайличенко. После 13-ти туров УПЛ Динамо лидирует, опережая Шахтер на один зачетный балл.

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