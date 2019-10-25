Луческу рассказал, когда реально мог возглавить киевское Динамо

Бывший наставник донецкого Шахтера Мирча Луческу поделился мыслями относительно киевского Динамо и возможности возглавить столичный клуб.

"Киевское Динамо – очень сильный клуб. Ранее они владели мощными игроками. Я видел несколько их матчей, заметил, что воспитанники киевлян вызываются в сборную. В Динамо сильная академия и селекция, но проблема клуба в том, что они не нашли способ стимулировать игроков к постоянному и стабильному росту. Они еще не нашли своего тренера, также у них нет стиля игры и тренировок. Пока я возглавлял Шахтер, в Динамо изменилось 10 тренеров. Так нельзя. Каждый тренер – это новая философия, стиль мышления и игры. Для игроков это проблема.

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Есть тренеры, которые приходят и готовы работать с уже имеющимися в обойме футболистами, но есть и те, кто готов воспитывать молодое поколение. Динамо нужен тренер, который возьмется за молодых и будет строить единую систему. Динамовский стиль – это акцент на физику и силовую игру, а когда Динамо сталкивается с командами, в которых поставлена ​​игра и есть техника, то начинаются проблемы. Если Динамо не научится побеждать с теми игроками, которые у них есть сейчас, то они и их потеряют. У клуба до сих пор нет системы игры и развития игроков. У них просто нет готового решения.

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Готов ли я возглавить киевское Динамо? Нет! Сейчас это даже не обсуждается. У них был шанс, когда я покинул Шахтер, но сейчас точно нет. Хотя раньше – возможно", – рассказал Луческу в программе Вацко Light.

Напомним, Луческу возглавлял донецкий Шахтер в течение 12 лет – с 2004 по 2016 год. Также румынский специалист работал главным тренером Зенита и сборной Турции.

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