"За 5 лет киевляне ничего не достигли, международных выступлений у них тоже не было. А разница с Шахтером в сезоне, который предшествовал моему приходу, составляла 23 очка. Я думаю, что имело значение и доверие, которое я придал игрокам. Они не могли быть ненужными для киевского Динамо, но им нужна была важная психологическая поддержка.

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С этой молодой командой мы подходили к каждому соревнованию с большой уверенностью. Сразу на это была реакция от Шахтера, который на 50 млн евро купил новых игроков. Они также пригласили Де Дзерби – хорошего тренера, потому им удалось сохранить баланс в этом сезоне", – цитирует Луческу Gsp.ro.

Напомним, румынский специалист в своем дебютном сезоне за Динамо сумел выиграть "золото" УПЛ и победил в Кубке Украины.

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