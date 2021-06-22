"В первую очередь мне не понравился результат. У меня сложилось впечатление, что команда вышла на поле уверенной, что может без проблем свести матч вничью.

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Игроки были слишком расслабленны и несерьезны при владении мячом, чем воспользовались австрийцы, которые были более агрессивными, более прямолинейными во всем, что делали. Они заслужили победу.

Для меня сегодняшний матч необъясним. Убежден, что не играл бы так сегодня – в футболе возможно все. Я не о Шевченко, просто о матче", – сказал Луческу в комментарии As.ro.

Напомним, сборная Украины уступила национальной команде Австрии в 3 туре группового этапа Евро-2020 (0:1). Сейчас судьба "желто-синих" зависит от выступлений других команд.

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