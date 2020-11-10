"Все сборные сейчас в очень сложных условиях, но будут проведены товарищеские матчи. Не вижу в них смысла.

Луческу: Несправедливо разыгрывать титул в таких условиях

В этот период не нужно назначать спарринги. Футболисты истощены психологически, не только физически", – цитирует Луческу издание Sport.ro.

Напомним, уже завтра, 11 ноября, сборная Украины проведет контрольную встречу с Польшей перед заключительными поединками Лиги наций против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).

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