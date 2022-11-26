"В плане завершения и ведения игры в атаке многое зависит от центрального нападающего. Но, к сожалению, ни Ванат, ни Беседин не могут сохранить мяч, им сложно входить в комбинации с игроками средней линии. Их сильные стороны – скорость, они могут использовать свободные зоны за спиной защитников. А при такой сумбурной игре, когда у соперника насыщенная оборона, они теряют мяч.

Расточительство киевлян и нереализованный пенальти Цыганкова в видеообзоре встречи Динамо – Металлист 1925

Еще одно оружие, которое нужно было сегодня использовать – это дальние удары. Но мы били слишком издалека. И Забарный, и Вивчаренко еще имели время и возможность входить в ударные зоны и осуществлять удары оттуда. Но, опять-таки, была спешка и суета в принятии решений.

Мы контролировали ход игры, контролировали мяч, создавали моменты, хорошо прессинговали после потери мяча в зоне атаки соперника – в общем-то, все делали правильно, но для гола не хватало завершающего паса, завершающего удара.

Сейчас на чемпионате мира наблюдается тенденция увеличения количества компенсированного времени. У нас же команды, устраивающие счет, тянут время, они долго проводят замены и медленно вводят мяч в игру. Нужно попробовать брать пример с чемпионата мира – прибавлять столько времени, сколько было потрачено соперником. Возможно, мы придем к следующему году. Ведь такие задержки сбивают темпы игры", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Динамо расписало ничью с Металлистом 1925 – Цыганков не забил пенальти, киевляне не смогли зазимовать на второй позиции