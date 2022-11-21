"Сегодня Динамо подало 14 угловых, но голов мы так и не увидели. К тому же команда в каждом матче подает много стандартов, а голов после них мало. Меня беспокоит этот момент. Я говорил об этом на скамье запасных.

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В этом чемпионате мы подали около 80 угловых. Часто говорю ребятам, что для того, чтобы добиться успеха при стандартах, нужно качество. Но качество у них есть. Нужна смелость. Нужно смелее идти на мяч и вступать в борьбу, чтобы опередить соперника. У нас отсутствует эта смелость. И это не только при стандартах. Мы должны вернуть свой кураж.

У Попова были эти приходы в штрафную. Он встречался с мячом, но в последнее время Денис немного потерял свой навык игры на втором этаже. Забарному и Сироте нужно совершенствоваться. Они еще недостаточно хороши при стандартах. В мой первый год здесь мы разыгрывали мяч, приводили лишнего игрока в штрафную. У нас все получалось, и мы забивали.

Сейчас соперники нас уже выучили и приводят по 2-3 игрока поближе к угловому, чтобы не дать нам разыграть мяч. Поэтому нам нужны хорошие подачи, хорошая борьба. Нужно смелее идти на мяч в штрафной площадке. У нас сейчас хороший контроль мяча и мы создаем много моментов, но последняя подача не доходит до адресата. Этот момент меня тоже беспокоит. В мое время говорили, что угловой – это на 90 процентов гол. Тогда играли иначе, были большие расстояния между игроками. Конечно, сейчас соотношение другое, и нам нужно улучшать этот компонент", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, после 14 туров киевляне в турнирной таблице УПЛ идут четвертыми, набрав 26 очков.

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