Украинская Премьер-лига приняла важные решения относительно проведения очередного тура в элитном дивизионе.

Матчи 14-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 10 по 12 ноября включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Изюминкой тура станет противостояние Юрия Вернидуба и Мирчи Луческу, а также дуэль между чемпионом и вице-чемпионом прошлого сезона – Шахтером и СК Днепр-1.

10 ноября (пятница)

Колос – Минай – 17:00

11 ноября (суббота)

Оболонь – Ворскла – 13:00

Полесье – Металлист 1925 – 15:00

Александрия – Верес – 17:00

12 ноября (воскресенье)

Кривбасс – Динамо – 13:00

Заря – ЛНЗ – 15:00

Черноморец – Рух – 17:00

Шахтер – СК Днепр-1 – 19:00

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