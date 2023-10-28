Луческу против Вернидуба и дуэль Шахтера и СК Днепр-1 – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 14-го тура
Украинская Премьер-лига приняла важные решения относительно проведения очередного тура в элитном дивизионе.
Матчи 14-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 10 по 12 ноября включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.
Кто из команд УПЛ останется без VAR – назначение арбитров на 12-й тур
Изюминкой тура станет противостояние Юрия Вернидуба и Мирчи Луческу, а также дуэль между чемпионом и вице-чемпионом прошлого сезона – Шахтером и СК Днепр-1.
10 ноября (пятница)
Колос – Минай – 17:00
11 ноября (суббота)
Оболонь – Ворскла – 13:00
Полесье – Металлист 1925 – 15:00
Александрия – Верес – 17:00
12 ноября (воскресенье)
Кривбасс – Динамо – 13:00
Заря – ЛНЗ – 15:00
Черноморец – Рух – 17:00
Шахтер – СК Днепр-1 – 19:00
Ярмоленку потрібно робити вибір: прорахунок Луческу загнав Динамо і збірну України у скрутне становище