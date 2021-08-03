Румынский специалист полностью не оправился от простуды и пропустит товарищеский матч против Фенербахче в Стамбуле, информирует Meta-ratings.

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Из-за болезни Луческу смотрел поединок против Вереса из VIP-ложи. Врачи рекомендуют 76-летнему тренеру избегать интенсивной работы и дать себе дополнительное время на отдых. Игрокам Динамо везет меньше – Мистер не дал им хотя бы один выходной, назначив тренировку на следующий день после победы над Вересом. Сейчас занятия проводит ассистент Эмил Карас.

Напомним, спарринг Динамо и Фенербахче состоится 4 августа, начало в 19:00. Следующий матч в рамках УПЛ запланирован на 8 августа – "бело-синие" будут гостить у Зари.

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