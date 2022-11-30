"Почему на тренерской скамейке давно не появляется мой ассистент Огнен Вукоевич? Я думаю во время зимней паузы все станет ясно.

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Огнен должен обсудить все с руководством. У него были проблемы в семье, сперва с мамой, потом с сыном, также была национальная сборная. Это все вместе повлекло его отсутствие. Но за время отпуска он пообщается с руководством, чтобы прийти к общему решению", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, Вукоевич, выступавший за Динамо с 2008 по 2015 год, вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу в июле 2020-го. Параллельно Огнен работает в сборной Хорватии U-20. Ранее СМИ писали, что тренер Динамо может возглавить хорватский Осиек.

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