"Я немного устал, но в то же время доволен тем, как сыграла команда. Победа приносит энтузиазм и хорошее настроение. Я уже принимал непосредственное участие в трех последних тренировках, поэтому, можно сказать, привык к тому, что могу управлять действиями футболистов. Мне понравилось, что я присутствовал на этом хорошем матче. Особенно мне понравился первый тайм, а вот во втором мы расслабились, сбавили обороты, и соперник выровнял игру как по движению, так и по моментам.

Динамо – Колос – 7:0 – видео голов и обзор матча

Понятно, что итоговый результат показывает нашу силу, при этом у Колоса также хорошая команда. Сегодня был просто неудачный день для них. Практически все, что доводилось к завершению, удавалось реализовать, поэтому сопернику было сегодня трудно.

Динамо изменилось с момента последнего матча против Колоса, у нас совершенно другая команда. Мы выросли в плане организации, выполнении объема работы на поле. Конкуренция между игроками делает эту команду сильнее, футболисты растут индивидуально. Я поздравляю их с тем, что они объединились в стремлении достичь победы и стали настоящей командой", – заявил Луческу в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва