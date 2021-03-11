"Встретили сильную команду, вот и вся разница. Соперник имеет очень много международного опыта, выступает в сильном чемпионате. Не надо искать ничего другого, просто Вильярреал сильнее. Они очень удачно использовали свои моменты, а наши молодые защитники допустили ряд ошибок. Быстрые и техничные игроки Вильярреала этим воспользовались. Все кроется в первом голе. Если бы Цыганков забил первым, то игра пошла б совсем по-другому. Все кроется в деталях. Они победили заслуженно, но счет мог бы быть 2:1.

Динамо – Вильярреал – 0:2 – видео голов

Голы со стандартов? Невнимательность и отсутствие опыта. Наши защитники молоды, не имеют такого опыта. Мне надо пересмотреть моменты, сейчас трудно что-то комментировать. При первом голе мы потеряли игроков, после выхода из штрафного мяч сразу вернули. На втором, видимо, Жора Бущан должен был выйти на подачу. Он среагировал, но на добивании должны были играть защитники. Мы знали, что надо перекрывать эти подачи, ведь они очень хорошо играют головой. У Вильяреала группа очень сильных игроков на стандартах. Второй гол – опять-таки отсутствие опыта, неспособность сдержать соперника.

Чего ждать в ответном матче? Я ребятам на установке сказал, чтобы играли с улыбкой и радостно воспринимали этот футбол. Никто не ожидал, что мы так далеко зайдем в еврокубках. Каждая игра для них – это бонус", – резюмировал Луческу в комментарии каналу "Футбол".

Вильярреал уверенно переиграл Динамо в первом матче 1/8 ЛЕ – команда Луческу почти без шансов