toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Луческу прокомментировал назначение в Динамо

23 июля 15:23 - Читати українською
Луческу прокомментировал назначение в Динамо
Мирча Луческу / Футбол 24

Новый главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу поделился эмоциями от своего назначения на должность.

"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками.

Динамо официально назначило Луческу главным тренером

Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут удовлетворены, так же как и теми результатами, которых я достигну во главе Динамо. Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими традициями", – цитирует румына официальный сайт клуба.

Мирча Луческу оставался без работы после увольнения со сборной Турции в феврале прошлого года. Свою тренерскую карьеру румын начал в сезоне 1979/80. В течение 12-ти лет он работал с донецким Шахтером.

"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко

blog_ava
Луческу согласился возглавить Динамо – стороны согласовали финансовые детали, – СМИ
23 июля
13608
Теги
Главное Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
48
мин
Агробизнес
18:00
Волынь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук