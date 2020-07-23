Луческу прокомментировал назначение в Динамо

"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками.

Динамо официально назначило Луческу главным тренером

Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут удовлетворены, так же как и теми результатами, которых я достигну во главе Динамо. Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими традициями", – цитирует румына официальный сайт клуба.

Мирча Луческу оставался без работы после увольнения со сборной Турции в феврале прошлого года. Свою тренерскую карьеру румын начал в сезоне 1979/80. В течение 12-ти лет он работал с донецким Шахтером.

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