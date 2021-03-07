Поединок между Динамо и Минаем в 17-м туре УПЛ сопровождался уже традиционными возгласами в адрес румынского специалиста.

Монзуль после подсказок VAR не назначила пенальти для Динамо в ворота Миная – видео скандальной игры рукой

Часть сторонников "бело-синих" вывесила баннер с надписью "Lucescu go away" (Луческу убирайся – прим. Футбол 24) и скандировала эту фразу. Мирча, как это было во время матча против Львова, помахал рукой в ​​сторону трибун и иронически похлопал.

К слову, матч Динамо – Минай завершился уверенной победой именно команды Луческу (3:0). Киевляне продолжают опережать Шахтер на 4 пункта на вершине турнирной таблицы.

"Чому б Агробізнесу не обіграти Динамо?": Чижевський – про тріумф над Шахтарем, роль Луческу та нові Карпати