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Луческу продлил контракт с ПАОКом до 2020 года

14:40 67 Читати українською
Луческу продлил контракт с ПАОКом до 2020 года
Разван Луческу / Фото: соцсети

Греческий ПАОК продлил соглашение с наставником команды Разван Луческу.

ПАОК решил продлить контракт с главным тренером команды Разваном Луческу, сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение с румынским специалистом рассчитано до 2020 года.

Напомним, что по ПАОК выступают украинцы Евгений Хачериди и Евгений Шахов.

Сейчас ПАОК прошел в раунд плей-офф Лиги чемпионов (первый матч в гостях у Бенфики завершился со счетом 1:1).

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Теги
ПАОК ПАОК Разван Луческу Мир
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