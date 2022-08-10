Почтенный возраст не помешал наставнику Динамо показать свои умения обращаться с мячом.

В одном из эпизодов Мирча Луческу порадовал публику, пяткой эффектно остановив мяч, летевший в техническую зону в сторону наставника киевлян.

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Видео стало очень популярным, а прием тренера Динамо сравнили с трюками легендарного бразильца Роналдиньо. Да, мяч немного отскочил от Луческу, но стоит вспомнить о возрасте наставника – недавно Мирча отпраздновал 77-й день рождения.

Напомним, голы Константина Вивчаренко и Виктора Цыганкова в экстра-таймах поединка в Граце позволили Динамо обыграть австрийский Штурм (2:1). В решающем раунде квалификации Лиги чемпионов 2022/23 соперником киевлян станет Бенфика. Матчи состоятся 17 и 23 августа, первый поединок бело-синие проведут в Польше.

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