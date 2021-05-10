Луческу признан лучшим тренером последнего тура УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров по футболу подвело итоги последней игровой недели украинской элиты сезона 2020/21.
Мирча Луческу одержал победу в номинации "Лучший тренер 26-го тура УПЛ", информирует официальный сайт Динамо.
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Работа Мирчи была отмечена средним баллом 4,6 из 5-ти возможных. Получить такое признание румынскому специалисту помогла убедительная победа над Колосом (3:0), которая зафиксировала 11-очковое преимущество над Шахтером на вершине турнирной таблицы по итогам кампании.
К слову, для "бело-синих" сезон еще не завершен. 13 мая Динамо сойдется с Зарей в финале Кубка Украины.
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