"За день или два до этого я сказал Развану (сыну – прим.), что собираюсь уйти из Динамо. Но я хотел остаться и сыграть этот матч против Шахтера.

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Я начал с Шахтером и закончил с Шахтером. К сожалению, я не выиграл. Я хотел бы закончить победой над ними.

Я слежу за ПАОКом, который тренирует мой сын Разван. Он достиг фантастического результата в Лиге конференций, в частности, дважды победив Айнтрахт. Я собираюсь посетить последний его матч против ХИКа. Мне трудно жить без футбола", – цитирует именитого специалиста Digi Sport.

Напомним, что Мирча Луческу покинул Динамо в ноябре после поражения в Классическом. Румынский специалист также работал с Шахтером, с которым добыл 22 трофея.

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